Брейвік заявив, що мав намір здійснити три вибухи

Норвезький терорист Андерс Брейвік в четвертий день суду над ним заявив, що спочатку мав намір здійснити три вибухи.

Серед потенційних цілей терориста були будівлі урядових установ, штаб-квартира правлячої Норвезької робочої партії і королівський палац. А.Брейвік сказав також, що планував застрелити співробітників норвезької газети Aftenposten, повідомляє радіо «Свобода».

Для підготовки до терактів А.Брейвік цілий рік грав в on-line ігри, проводячи за цим заняттям до 16 годин на день. Щоб змоделювати напади на урядові будівлі, він використовував гру-симулятор, перебираючи різні сценарії. За словами А.Брейвіка, він не просто одержував задоволення від «стрілялки», а й дійсно вчився цілитися і натискати на спусковий гачок. Крім того, рік усамітнення потрібний був А.Брейвіку, щоб його друзі забули про нього, - це була одна з його особистих умов приготування до злочину.

Свою справжню зброю А.Брейвик придбав пізніше, давши йому імена і виконавши на зброї відповідне гравіювання. З пістолетів терориста, названих Мьйольнір і Слейпнір, на честь молота і шестиногого коня скандинавського бога грому Тора, були застрелені 69 осіб у молодіжному таборі на острові Утойя.