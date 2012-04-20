Йога перед сном

Після стомлюючого дня ми нерідко мріємо лише про одне: скоріше б в ліжко.

Але не варто брати з собою в нічний відпочинок вантаж денних турбот і м`язового напруження, який не дозволить нашому сну стати по-справжньому цілющим.

Позбутися від настирливих думок, зняти нервове збудження, напруження, стрес допомагає практика йоги. Цей простий комплекс можна виконувати лежачи в ліжку, прямо в піжамі, без спеціальної підготовки і особливих зусиль.

Розслабити тіло, заспокоїти дихання, поліпшити кровообіг можна за допомогою трьох простих поз, що практикуються прямо перед сном. Втім, ви можете вибрати з них і одну-дві найбільш комфортні - ефект від цих вправ не змусить себе чекати.

Напівмостик

Лежачи на спині, витягніться в ліжку; коліна зігнуті ноги на ширині плечей. "Розкладіть" нижню частину спини таким чином, щоб зона нирок максимально щільно прилягала до матрацу.

Повільно піднімайте нижню частину живота вгору; потім - таз цілком; потім - поступово спину, хребець за хребцем, до рівня лопаток, поки груди не торкнуться підборіддя.

Залишаючись у цій позі, в природному ритмі здійсніть сім вдихів і видихів, потім повільно, хребець за хребцем, поверніть спину у вихідне положення. Полежіть нерухомо кілька секунд, потім тричі повторіть все з самого початку.

Ця поза повертає гармонію всьому тілу. Вона допомагає розслабити ноги і таз та стимулює органи верхньої частини тіла. За допомогою неї можна зняти напругу зі спини і послабити болі в хребті.

Скручування сидячи

Сядьте по-турецьки з прямою спиною. Повільно поверніть верхню частину корпусу разом з головою праворуч, впираючись пальцями правої руки в матрац за собою, близько лівої сідниці; лівою долонею тримайтеся за праве коліно.

Глибоко дихайте через ніс, відзначаючи, як живіт і низ грудної клітини наповнюються при вдиху і обпадають при видиху. Зробіть глибокий вдих, витягаючи хребет вгору, і на видиху виконайте скручування. Намагайтеся не піднімати плечі. Виконайте сім вдихів і видихів і поверніться у вихідне положення. Повторіть рух в іншу сторону.

Ця поза "відкриває" грудну клітку і звільняє область сонячного сплетіння, де до кінця дня нерідко накопичується напруга. Скручування позбавляє хребет від тих навантажень, які він відчуває протягом дня.

Мудра центрів енергії

Слово "мудра" на санскриті означає "поза рук". Лежачи на ліжку, покладіть під потилицю невелику подушку; ноги розведені на ширину тазу. Закрийте очі і покладіть руки на лобок - праву на ліву, великий палець правої руки на великий палець лівої.

Глибоко вдихніть, затримайте повітря в легенях на три секунди і повільно видихніть. Повторіть сім разів. Потім покладіть руку на живіт трохи нижче пупка, помінявши руки (ліву на праву, великий палець лівої на великий палець правої), та знову зробіть сім вдихів-видихів.

Продовжуйте дихати в тому ж ритмі, поклавши руки на область сонячного сплетіння; потім - на груди на рівні серця; потім - на горло, кожен раз міняючи місцями ліву і праву. Витягніть руки вздовж тіла, закрийте очі і уявіть собі блакитне небо. По ньому пливуть легкі хмари, вас обдуває легкий бриз, ви вдихаєте приємні аромати... і повільно занурюєтеся в сон.

Ця поза дає відпочити серцю і заспокоює розум. П`ять нижніх чакр знову наповнені легкістю та енергією. З верхніми чакрами (лоб і маківка) увечері краще не працювати, щоб не стимулювати мозкову активність перед сном.

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