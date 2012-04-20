Ліки від прищів шкодять очам

Застосування ліків від вугрового висипу удвічі підвищує ризик виникнення захворювань очей – кон`юнктивіту, ячменю, сухості в очах. До такого висновку прийшли ізраїльські дослідники.

У новому експерименті взяли участь 15 тис. підлітків і молодих людей, частина з яких приймала ліки від угрів ізотретиноїн (комерційні назви - Roaccutane, Claravis і Amnesteem). З`ясувалося, що 14% пацієнтів, що приймали цей препарат, протягом року після його використання вимушені були лікувати очі. Серед тих, хто не хворів на вугровий висип, такі проблеми з очима мали 7% людей, а серед тих, хто страждав від акне, але не пив препарат, з такими захворюваннями очей зіткнулися 9,6%.

Дослідники рекомендують підліткам і молоді, приймаючим ізотретиноїн, відвідувати офтальмолога до початку курсу і кожні три місяці.

likar.info