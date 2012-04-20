У Польщі на складах супермаркетів виявили 100 кг кокаїну
18:21, 20 квітня 2012Зарубіжні новини
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Вартістю близько 5 млн євро
Понад 100 кг кокаїну вартістю близько 5 млн євро виявили польські правоохоронці на складах мережі супермаркетів на півдні Польщі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Катовіцької поліції. За даними польских ЗМІ, це французька мережа супермаркетів Auchan.
За повідомленням поліції, кокаїн виявили працівники супермаркету під час розпаковування фруктів.
За попередніми даними, наркотики потрапили до Польщі з Південної Америки.
Польські ЗМІ повідомляють, що наркотики виявили у партії бананів. Представники Auchan відмовляються від коментарів.
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