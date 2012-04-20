У Польщі на складах супермаркетів виявили 100 кг кокаїну

Понад 100 кг кокаїну вартістю близько 5 млн євро виявили польські правоохоронці на складах мережі супермаркетів на півдні Польщі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Катовіцької поліції. За даними польских ЗМІ, це французька мережа супермаркетів Auchan.

За повідомленням поліції, кокаїн виявили працівники супермаркету під час розпаковування фруктів.

За попередніми даними, наркотики потрапили до Польщі з Південної Америки.

Польські ЗМІ повідомляють, що наркотики виявили у партії бананів. Представники Auchan відмовляються від коментарів.