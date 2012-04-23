Натуральна косметика: користь чи шкода?

Народні рецепти краси найпопулярніші. Адже для їх приготування потрібно лише відкрити холодильник і дістати потрібні продукти. Але, чи все натуральне корисно?

У часи наших бабусь і прабабусь всі фрукти і овочі були екологічно чистими і натуральними.

Мінуси

•Продукти можуть викликати алергію. Часто відвідувачами алергологів стають любительки натуральної косметики. Дари природи, віддаючи свої корисні речовини шкірі, часом стають причиною запалень, почервоніння і навіть провокують появу вугрового висипу.

•Натуральні продукти не однаково корисні для всіх. Маска зі збитого білка чудово підтягує і звужує пори. Але вона придатна для жирної і комбінованої шкіри, а ось якщо нанести білок на суху шкіру, лущення і почервонінь не уникнути. Скраб на основі солі може викликати таке запалення, боротися з яким в кабінеті косметолога доведеться довго. А варто трохи перетримати маску з моркви, і особа, замість зволоження й ефекту легкого загару, надовго отримає бридкий жовтий відтінок.

•Екологія погано позначається на якості. Це в часи наших бабусь і прабабусь овочі були екологічно чистими і натуральними. Не порошкове молоко, а парне, не обприскані яблука, а прямо з дерева в саду. Чи зможемо ми тепер достовірно дізнатися, наскільки натуральне яблуко, яке плануємо пустити на маску?

Плюси

•У натуральній косметиці відсутні добавки. Наприклад, консерванти, які дозволяють готовим косметичним засобам довго не псуватися. А також барвники, віддушки і т.д.

•Завжди відомий склад. Ми самі вибираємо інгредієнти, тоді як деякі недобросовісні виробники можуть деколи і приховати від нас частину інформації про справжній склад своїх косметичних засобів.

Навіть якщо ви впевнені в свіжості та натуральності продукту, знайте - деякі з них можуть стати причиною алергії та інших неприємностей.

•Мед, полуниця або цитрусові - потужні алергени (викликають роздратування, почервоніння, лущення). Щоб наносити їх на шкіру, потрібно бути впевненою, що вони не завдадуть шкоди.

•Маски для волосся з чорного хліба після висихання дуже важко змити.

•Яєчний білок на волосся наносити не можна. Користі не принесе. Але це не біда. Головна проблема в тому, що при змиванні теплою водою білок згорнеться і намертво прилипне до волосся.

•Компреси з давленого часнику можуть викликати сильний опік шкіри.

•Кашка і сік цибулі корисні при випаданні волосся. Проблема в тому, що його характерний запах, який зникає при висиханні волосся, знову з ’ явиться, варто тільки його намочити, наприклад, потрапити під дощ або трохи спітніти в тренажерному залі.

•Мед, нанесений на тіло при антицелюлітному масажі, може стати причиною мікротравм. Мед сильно прилипає до шкіри, від чого буквально лопають судини. Після такої процедури синці будуть "прикрашати" ноги кілька днів.

•Терта морква або буряк можуть надати шкірі жовтого, і навіть фіолетового відтінку. Такі маски тримають на шкірі максимум п`ять хвилин.

Отже, щоб дійсно отримати користь від натуральної косметики, потрібно ретельно вибирати продукти, впевнитись у відсутності алергії і в тому, що вони дійсно підходять для вашого типу шкіри і волосся.

zhinka.info