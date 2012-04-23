Як схуднути після Пасхи

"На Великдень усі поправляються, - каже дієтолог Валентина Хорощак. - Люди виходять з посту і не знають межі. Їдять багато і часто — вдома, в гостях, у кафе".

Валентина Хорощак складає дієти для співаків і хореографів, бізнесменів, політиків та їхніх дружин. Аби скинути заяву вагу, яку набрали за свята, дієтолог радить дотримуватися 5 правил.

1. Перед їжею випивайте стакан води — тоді менше зможете з`їсти. Смакуйте кожною ложкою супу чи шматком м`яса. Тоді менше з`їсте і швидко відчуєте ситість. Не думайте під час обіду про роботу, не переживайте. Коли дуже нервуєте чи переживаєте, не йдіть на кухню та оминайте холодильник. Тоді з`їсте удвічі більше, ніж могли б подужати за звичайний обід. А звідти й беруться боки і лишні сантиметри на талії.

2. Від холодної їжі поправляються менші, ніж від гарячої. Розігріта їжа пахне і більше смакує. Відповідно людина більше у себе запхає. Замініть смажену картоплю і пюре з маслом на холодну варену у "мундирах".

3. Якщо дуже голодні, з`їж перед їжею шматок чорного шоколаду, жменю сухофруктів чи ложку меду. Тоді не вдасться багато з`їсти. Голод втамуєте навіть легким салатом.

4. Їжте протягом дня суп із дрібно насіченого кореню селери. До нього можна додати моркви, цибулі, капусти і буряка. Селери має бути найбільше. Цей суп треба їсти не рідше трьох разів на день — можна вживати після прийому їжі — по 3-4 ложки. Від такого супу результати помітні вже за тиждень.

5. Не сваріть себе за те, що чогось з`їли забагато, наїлися на ніч перед сном чи переїли на святі. Краще похваліть себе, що не купили ще один шоколадний батончик, випили чай без цукру, хліб замінили пластівцями.

Дієтолог запевняє, що найкраще для схуднення їсти вівсянку і квашену капусту.

"Якщо на ніч переїли смачного, мочного і калорійного, наступного дня очистіть організм від шлаків і зайвих калорій. З`їжте на сніданок кілька ложок вівсянки. До обіду протримайтеся на одній воді. Вже на вечір відчуєте легкість", - переконує Валентина Миколаївна.

Салат із квашеної капусти допомагає схуднути.

"У квашеній капусті є кисломолочні бактерії, які покращують роботу кишечника, знищуючи шкідливу флору та сприяючи виведенню шлаків, лікують дисбактеріоз. Більше ходіть, бігайте, робіть ранкову та вечірню гімнастику — хоча б кілька разів качайте щодня прес, присідайте і віджимайтеся. Найпримітивніші вправи допоможуть легко повернутися у попередню форму".

gazeta.ua