В Японії вивчають, як ще можна страчувати людей, окрім повішення

Міністр юстиції Японії Тосіо Огава має намір ініціювати дискусію на тему про те, як ще, окрім повішення, можна страчувати людей, засуджених судом до вищої міри покарання.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на японську телекомпанію NHK, після свого вступу на пост міністра юстиції у січні Т.Огава неодноразово заявляв, що приведення у виконання смертних вироків є його обв’язком.

Зокрема, він наказав привести у виконання вищу міру щодо трьох засуджених до смертної кари 29 березня. Це були перші страти в Японії з липня 2010 року.

Супротивники смертної кари аргументують свою позицію тим, що страта через повішання є дуже жорстокою, тому керівники міністерства розглянуть способи, які використовуються в інших країнах, і вивчають їх плюси і мінуси.

