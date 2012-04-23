Біля берегів Шарм-еш-Шейха з'явилися агресивні акули

Міністерство у справах навколишнього середовища Єгипту попереджує про небезпеку появи неподалік від узбережжя курорту Шарм-еш-Шейх агресивних акул-мако або сіро-блакитних оселедцевих акул.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на портал Masrawy.com, одну з таких акул, яка поїдала мертву рибу, було відмічено на мілководді біля пляжу Наама-Бей, її довжина становила приблизно 2,5 м.

Поява в цьому районі акули, яка зазвичай водиться на глибині не менш як 150 м, є незвичайною і потенційно небезпечною, але, як повідомляє міністерство, вжиття будь-яких екстрених заходів не вимагається.

У грудні 2010 року в районі Шарм-еш-Шейха було зафіксовано п`ять нападів акул на відпочивальників. У результаті серйозно постраждали троє російських туристів і один громадянин України. Внаслідок ще одного нападу акули в бухті Наама-Бей загинула 70-річна туристка з Німеччини.

Після цих інцидентів місцева влада заявила про розробку цілого комплексу заходів, які допоможуть значно скоротити не тільки небезпеку нападу акул на людей, а й загалом зменшать кількість нещасних випадків на воді. Так, крім встановлення мереж, на пляжах готелів розміщуватимуться спеціальні рятувальні вежі, оснащені сучасним устаткуванням зв`язку, а в розпорядження рятувальників надійдуть швидкісні катери з усім необхідним для надання термінової медичної допомоги.

