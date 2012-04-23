Нежирний йогурт провокує діабет

Знежирені молочні продукти сприяють розвитку ожиріння, заявили американські лікарі. Крім того, зловживання такими продуктами може спровокувати діабет, хвороби нирок і серця.

Учені пояснюють, що позбавляючи свій організм необхідних жирів, людина завдає збитку гормональній системі. Це робить її схильною до набору зайвої ваги, яка, у свою чергу, негативно відбивається на здоров`ї серцево-судинної системи.

Крім того, знежирені продукти мають підвищений вміст харчових добавок і цукру, через що різко змінюється рівень цукру в крові. Також брак жирів негативно відбивається на стані волосся, шкіри і нігтів.

likar.info