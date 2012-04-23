Список продуктів для хорошого сну
Білки і "повільні" вуглеводи
Білки і "повільні" вуглеводи, амінокислота триптофан, вітаміни групи В, магній і залізо...
Перед вами список продуктів, де поєднання цих речовин оптимальне для гарного сну.
Молоко
Якщо немає непереносимості лактози, кращого продукту для сну не знайти. У молоці є і білок, і триптофан, і лактозний цукор, які підвищують рівень інсуліну.
Щоб підсилити дію напою, можна додати в нього 1 ч. л. меду - він надасть додаткового заспокійливого ефекту.
Індичка
Крім триптофану, вона містить вітаміни групи В, також регулюючі синтез серотоніну. Крім того, в м`ясі індички є залізо, яке впливає на глибину і якість сну.
Сухофрукти
Магній, що міститься в них, допомагає нам засвоювати той же триптофан. Але більшість з нас магнію отримує недостатньо, до того ж при стресі організм швидко втрачає цей важливий для гарного сну мікроелемент...
Цільнозерновий хліб, цільнозернова паста
Вуглеводи, які вони містять, не викликають різкого підйому цукру в крові і повільно засвоюються. А це означає не тільки спокійний, але і ситий сон.
Зелені листові овочі
Крім вітамінів групи В, вони містять триптофан і майже не мають калорій.
Сир
Він дає нам не тільки білок і триптофан, але і амінокислоту метіонін, яка допомагає протистояти депресії.