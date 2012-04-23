Невідома досі інфекція косить дітей та молодь

У В`єтнамі зареєстровано спалах невідомої інфекції, яка здебільшого вражає дітей і молодь.

Як повідомляють зарубіжні ЗМІ, у зв`язку з цим Мінохоронздоров`я республіки звернулося з проханням до ВООЗ і американських експертів з CDC допомогти ідентифікувати причину захворювання.

Стало відомо, що з симптомами невідомого захворювання госпіталізовано 100 осіб, десять з яких перебувають у критичному стані, пишуть «Медновости». Пацієнти з помірним перебігом хвороби лікуються амбулаторно. Незважаючи на те, що хвороба піддається лікуванню, 29 осіб заразилися нею вдруге. Всього від інфекції померли 19 осіб. Яким чином в`єтнамські фахівці лікують це захворювання, не повідомляється.

Найбільше до зараження невідомою інфекцією схильні діти і молоді люди. Її характерними ознаками є висока температура, втрата апетиту і висип на руках і ногах. Хвороба добре піддається лікуванню у разі раннього виявлення. Якщо не розпочати терапію на ранній стадії, у пацієнта можуть виникнути проблеми з печінкою і поліорганна недостатність.

Уперше спалах хвороби було виявлено у квітні 2011 року в районі Бато, який вважається одним з найбідніших районів провінції Куангнгай. До жовтня кількість смертельних випадків зменшилася. Кількість хворих знову зросла в березні 2012 року: у період з 27 березня по 5 квітня зареєстровано 68 випадків, вісім з них завершилося летальним результатом. Усього від невідомої інфекції постраждала 171 особа.

Представники Мінохоронздоров`я республіки відвідували Бато в жовтні 2011 року і в квітні поточного року. Вони узяли проби води і ґрунту, а також зразки крові і волосся хворих, проте не змогли ідентифікувати причину захворювання.