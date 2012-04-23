У центрі Москви 20 осіб було врятовано з палаючої будівлі

У центрі Москви 20 чоловік було врятовано з палаючої адміністративної будівлі.

Про це УНІАН повідомили у МНС РФ по місту Москва.

«Пожежно-рятувальними підрозділами під час проведення розвідки і гасіння пожежі з будівлі було врятовано 20 чоловік. Відомостей про потерпілих не надходило», - говориться в повідомленні.

Сьогодні о 15.35 мск на пульт оперативного чергового служби «01» Головного управління МНС Росії по м. Москві надійшло повідомлення про пожежу за адресою: вул. Нікольська, будинок №12/1, де в 5-поверховій адміністративній будівлі, що перебуває на реконструкції, горить утеплювач крівлі.

Площа пожежі, за попередньою інформацією, становить 300 кв.м.