У Мексиці 15 осіб убито під час перестрілки в барі
18:21, 23 квітня 2012Зарубіжні новини
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Причетні наркоторгівці
На півночі Мексики 15 осіб убито й одного серйозно поранено під час перестрілки в барі.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на агентство Reuters, за даними прокуратури, озброєні люди ввійшли до бару в столиці штату Чиуауа й відкрили вогонь по групі відвідувачів, яких поліція підозрює в причетності до торгівлі наркотиками.
Штат Чиуауа, де розташовано місто Сьюдад-Хуарес – один із основних перевалочних пунктів контрабанди наркотиків до Сполучених Штатів із Мексики, постійно страждає через війни наркокартелів.
Всього з кінця 2006 року в мексиканських нарковійнах загинули понад 50 тисяч осіб.
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