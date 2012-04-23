У Мексиці 15 осіб убито під час перестрілки в барі

На півночі Мексики 15 осіб убито й одного серйозно поранено під час перестрілки в барі.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на агентство Reuters, за даними прокуратури, озброєні люди ввійшли до бару в столиці штату Чиуауа й відкрили вогонь по групі відвідувачів, яких поліція підозрює в причетності до торгівлі наркотиками.

Штат Чиуауа, де розташовано місто Сьюдад-Хуарес – один із основних перевалочних пунктів контрабанди наркотиків до Сполучених Штатів із Мексики, постійно страждає через війни наркокартелів.

Всього з кінця 2006 року в мексиканських нарковійнах загинули понад 50 тисяч осіб.

