Нетрадиційні методи лікування спини

Домівка - робота - домівка... Більшість з нас веде малорухливий спосіб життя. Не дивно, що все частіше з`являються болі в спині і викривляється хребет. А як наслідок, виникають остеохондроз і артрит - найпоширеніші захворювання сучасних жінок.

Існує безліч способів лікування захворювань спини і хребта. Традиційна медицина розробляє нові фармацевтичні препарати. Альтернативна медицина пропонує перевірені народні методи.

Хвороби спини значно помолодшали: різко зросла кількість жінок, які страждають на остеохондроз і артрит у віці до 30 років. Сьогодні середній вік пацієнток з таким діагнозом становить 36-38 років. Адже ще яких-небудь 10 років тому нижня планка трималася на рівні 45 років.

Однак наука теж не стоїть не місці, за цей час вчені винайшли безліч методик та способів, які дозволяють нормалізувати функції організму, зміцнити його, запобігти і вилікувати захворювання спини. Більшість цих методик ви можете використовувати в домашніх умовах самостійно, за допомогою близьких або ж фахівців нетрадиційної медицини. Це ароматерапія, фітотерапія, остеопатія і акупрессура.

Ароматерапія

•Ефірну олію додають в креми для масажу, мазі і лосьйони або ванни, розводять і наносять на шкіру, розпилюють в повітрі, наносять на колби ламп або просто нюхають з флакона.

•Найефективнішою при болях в спині і у всьому тілі є ефірна олія, отримана з кульбаби.

•При ішіалгії для змащування використовуйте припарки чебрецю або майорану і чебрецю в оливковій олії, можна спробувати також ромашку і лаванду.

•Для приготування масажної олії, компресів, ванн використовуйте лаврове дерево, березу, конюшину, розмарин, ромашку або мускатний горіх.

Аромати всіх перерахованих рослин впливають не тільки на фізичному рівні, але також - на ментальному та емоційному. Вони допомагають нормалізувати функції організму, заспокоїти, зміцнити імунну систему і полегшити біль.

Заради здоров`я

Перед початком будь-якого медичного методу проконсультуйтеся з лікарем або фахівцем. Деяка ефірна олія протипоказана під час вагітності, а також при високому кров`яному тиску.

Наприклад, у другому випадку не можна вживати аромати розмарину і чебрецю. Олія може подразнювати шкіру, хоча все залежить від індивідуальних особливостей організму.

Тому перед використанням цих олій проведіть пробу: розбавлену олію нанесіть на ліктьовий згин, для того щоб визначити чутливість шкіри до неї.

Лікар і дослідник Ерік Перл (США), експерт в області холістичної (натуропатичної) медицини, присвятив 12 років своєї професійної діяльності вивченню остеопатії (один з напрямків альтернативної медицини).

Він рекомендує позбуватися від болю в спині шляхом нормалізації кровообігу. Один із способів цього досягти - масаж ніг.

Рецепт: спочатку протягом 15 хвилин зробіть содову ванночку, розчинивши трохи питної соди в 3 л теплої перевареної води. Масаж краще робити з допомогою бальзаму, що складається з 100 г оливкової олії, 40 г кунжутної олії, 10 г вітаміну А в олії. Після закінчення масажу надіньте теплі бавовняні шкарпетки.

Фітотерапія

До допомоги трав можна вдатися для загального зняття болю в спині. Пийте настій білої верби і вербени аптечної. Способи приготування відвару знайдете на упаковці. Або використовуйте найпростіший метод: на 1 ст. ложку трав 200 г окропу. Настоюйте протягом 30-60 хвилин. Процідіть.

В якості засобів для розслаблення м`язів рекомендується приймати валеріану. Зрозуміло, робити це потрібно в розумних кількостях. При запаленнях добре допомагають чаї, заварені з кори калини або тієї ж самої білої верби, деревію або клопогону кистевидного.

Фітотерапевтичні рецепти виготовлення мазей, примочок і настоїв

Мазь для натирання хворих місць при остеохондрозі

Рецепт: 2 ст. ложки сушених ягід ялівцю розтовкти в порошок і змішати з 200 г розтопленого на водяній бані вершкового масла. Не знімаючи з водяної бані, необхідно прокип`ятити суміш протягом 5-7 хвилин, слідом за цим трохи охолодити і процідити.

Відвар шипшини при ревматизмі

Рецепт: 25 г сухих плодів шипшини подрібнити і залити окропом. Суміш варити на слабкому вогні протягом 10 хвилин. Після цього дати відвару постояти під кришкою 15 хвилин і процідити. Пити відвар по ½ склянки 4 рази на день за півгодини до їжі. Відвар шипшини сприяє загоєнню і регенерації пошкоджених тканин, а також підвищує опір організму до інфекцій.

Компрес при остеохондрозі

Рецепт: 1 ст. ложку порошку шишок хмелю розтерти з 1 ст. л. вершкового масла. Цим складом розтирати больові точки.

Загальнозміцнюючий відвар з трав

Після походу в сауну або лазню чудово впливає на організм відвар з липових або ромашкових квіток з додаванням соку будь-яких кислих ягід. Випивайте 2-4 склянки відвару після банних процедур.

Кожен з перерахованих вище методів і способів лікування спини корисний і ефективний. Але набагато простіше вдаватися до них тільки для зміцнення організму, а не рятування від недуг.

Для цього потрібно зберігати своє здоров`я. Як? Вести здоровий спосіб життя: підтримувати свій хребет в хорошому стані, уникаючи надмірних фізичних навантажень, не переохолоджуватися, бути рухливим, займатися спортом, відмовитися від шкідливих звичок і правильно харчуватися. І спина хворіти не буде!

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