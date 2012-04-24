У Перу загинуло майже 900 дельфінів

На північному побережжі Перу з початку року з невстановлених поки що причин загинуло майже 900 дельфінів, повідомляє РІА «Новости».

За інформацією Інституту моря Перу, трупи морських ссавців продовжують знаходити на ділянці побережжя завдовжки в 170 кілометрів, деякі тварини лежать на пляжах вже 2-4 місяці, інші померли буквально кілька днів тому.

Біологи зазначають, що причиною загибелі дельфінів могло стати отруєнням токсинами або важкими металами, розчиненими в морській воді. Причина цього поки що нез’ясована, проте багато експертів вже звернули увагу, що буквально за 200 кілометрів від місця загибелі тварин проводяться геологорозвідувальні роботи американською компанією BPZ.

У той же час офіційні власті заперечують наявність зв`язку між фактом загибелі дельфінів і проведенням цих робіт. Наразі розслідування триває, протягом 15 днів мають бути готові результати аналізу проб з тіл дельфінів, які роблять експерти із США.