Кава рятує очі від комп'ютера

Кава – корисний напій для тих, хто багато годин в день працює за комп`ютером. Про це свідчать результати дослідження, проведеного японськими ученими.

У експерименті брали участь 78 здорових добровольців. Протягом тижня вони не пили кави, потім їх попросили прийняти пігулки кофеїну. При цьому одна група учасників одержувала плацебо. Виявилось, що рівень сльозовиділення у тих, хто прийняв кофеїн, був набагато вищий, ніж в групі, що приймала плацебо, вже через 45 хвилин після прийому препаратів.

Через напругу очей, викликану довгою роботою перед монітором, слизові оболонки ока і рогівка не одержує достатньо вологи. Фахівці Токійського університету прийшли до висновку, що кава сприяє сльозовиділенню. Цей процес, у свою чергу, знижує прояви синдрому сухого ока.