У Домінікані - новий спалах холери: є жертви

09:51, 24 квітня 2012
Зарубіжні новини
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У воду потрапили стоки каналізації

Жертвами нового спалаху холери на півночі Домініканської Республіки за останній тиждень стали семеро людей, захворювання було виявлено ще у 36 пацієнтів лікарень. Про це повідомило міністерство охорони здоров`я цієї острівної карибської держави.

За словами заступника міністра відомства Ядіри Перес, в місті Тамбора в провінції Сантьяго зі скаргами на діарею і блювоту до медиків звернулися 523 жителі. У процесі лікування і після проведених аналізів діагноз "холера" підтвердився у 36 хворих і семи померлих, передає РИА "Новости".

На думку влади, спалах захворювання спричинило споживання води, яка виявилася зараженою після розриву місцевої каналізації. Ситуацію погіршили повені, викликані рясними зливами в останні дні. В даний час аварію ліквідовано, вся питна вода проходить дезінфікувальну обробку.

Епідемія холери в листопаді 2010 року прийшла в Домініканську Республіки з території іншої розташованої на острові держави - Гаїті. За рік у Домінікані померли 150 осіб і захворіли понад 8 тисяч жителів. Та лікарям за активної підтримки держави, що виділила додатково на боротьбу з хворобою більш ніж 5 мільйонів доларів, вдалося не допустити розвитку епідемії.

Суттєву допомогу надали і міжнародні благодійні організації, які раніше побоювалися, що протягом року від холери в Домініканській Республіці помруть щонайменше 500 жителів, а захворіють - близько 50 тисяч.

Останні кілька місяців тут не було зареєстровано випадків холери, притому що МОЗ постійно нагадував співвітчизникам і туристам про необхідність суворо дотримуватися норм особистої гігієни і вживати тільки перевірену питну воду, оскільки "небезпека захворювання ще існує".

У сусідній Гаїті від жовтня 2010 року до березня цього року ознаки холери спостерігалися більш ніж у півмільйона людей, від неї померли 6950 гаїтян. З середини квітня в цій країні також різко зросла кількість випадків захворювання.

Два тижні тому Домініканська Республіка і Гаїті закликали міжнародне співтовариство фінансувати "стратегічну програму", яка дозволить протягом 10 років повністю ліквідувати холеру на острові Еспаньйола, де розташовані обидві держави.
 

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