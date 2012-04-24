Жирна морська риба захищає кістки

Остеопороз сьогодні є одним з найпоширеніших захворювань в світі, займаючи четверте місце. У Україні від нього страждає більше 3 млн осіб, з яких 2,5 млн. — жінки.

Фахівці провели дослідження на предмет того, як можна понизити ризик захворювання остеопорозом у жінок в зрілому віці. Виявлено, що ризик захворювання пов`язаний з кількістю споживаної жирної морської риби.

Жирна морська риба (сьомга, форель, норвезький оселедець, скумбрія) — одне з основних природних джерел вітамінів D і К, а також особливо цінних жирних кислот Омега-3 в раціоні людини. Учені довели, що вітаміни D і К, що містяться у великих кількостях в жирній рибі, засвоюються набагато краще за вітаміни в пігулках. Крім того, вітамін D сприяє всмоктуванню кальцію в кишечнику людини, а вітамін К доставляє кальцій безпосередньо в кістки, що сприяє профілактиці остеопорозу.

Щоб запобігти втраті кісткової маси і понизити ризик виникнення остеопорозу, учені рекомендують вживати продукти з великою кількістю кальцію, фтору і вітаміну D. Всі ці елементи в достатній кількості містяться в рибі. Щоб забезпечити організм необхідною порцією вітаміну D і корисних речовин, досить з`їдати 150 гр жирної морської риби (сьомга, норвезький оселедець, скумбрія, сардина) 3-4 рази в тиждень.

likar.info