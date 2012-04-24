Як підняти настрій і бути бадьорим на роботі

Адже напевно траплялося і з вами таке, коли ви прокидаєтеся вранці абсолютно без настрою, і такий стан зберігається впродовж всього дня?

І не завжди причина цього криється в якихось прихованих хворобах. Ми хочемо дати вам декілька рекомендацій індійських лікарів.

При їх допомозі ви зможете швидко прокинутися і підняти свій настрій до потрібного рівня навіть найпохмурішим ранком, а також допомогти організму підбадьоритися, знаходячись на роботі.

Для цього вам слід скористатися масажем вух, проста їх розминка за годинниковою стрілкою значно вас підбадьорить, якщо ж масаж робити у зворотному напрямі, то ці дії заспокоять вас. Руки ваші при цьому повинні бути теплими. Почніть масажувати центральну і верхню ділянку вуха подушечками вказівних і великих пальців. Потім почніть всіма пальцями масаж мочок і поверхні в глибині вушної раковини великим пальцем.

При масажуванні центру вушної мочки ви знімите втому з очей, якщо ж почнете пересування у бік обличчя, то позбавитеся зубного болю. При розминці поглибленої частини вушної раковини нормалізується робота всіх внутрішніх органів: серця, печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту і органів дихання.

Якщо ж вам необхідно зняти втому, зробіть масаж мочок і козелків вух, козелками називають виступи над входом у вушний канал.

Якщо ж до вечора у вас набряки на втомлених ногах, то вам слід при уранішньому масажі помасажувати верхній край вуха. Це допоможе вам справитися з подальшими перевантаженнями. Можна провести і масаж пальців рук, який слід почати з мізинця лівої руки. По черзі по два рази стисніть нігтьову фалангу зверху вниз, а потім теж саме зробіть по її боками. Тим самим ви ще доб`єтеся профілактичного ефекту проти хвороб внутрішніх органів.