На Землю очікує похолодання - японські вчені

На Сонці найближчим часом можуть утворитися чотири магнітні полюси, що може викликати тимчасове похолодання на Землі. З таким прогнозом, як повідомляє в понеділок токійська преса, виступили японська Національна обсерваторія та Інститут природничих наук.Вони ґрунтуються на тривалих спостереженнях, які веде за Сонцем супутник "Хіноде" ("Схід"), передає ИТАР-ТАСС.

Річ у тім, що зазвичай магнітні полюси на Сонці міняються місцями що 11 років і, як правило, збігаються при цьому з полюсами географічними.

Черговий поворот очікувався в травні 2013 року. Однак, судячи з усього, цього разу на північному полюсі Сонця зміна мінуса на плюс відбудеться раніше - вже нинішнього травня.

Цілком можливо, що південний полюс потім також змінить свій знак на негативний. Проте якийсь час обидва географічних полюси Сонця будуть "позитивними".

На думку експертів, як результат у районі екватора там утворюються два тимчасових негативних магнітних полюси.

Такі явища на Сонці відбувалися і раніше - наприклад, в XVII-XVIII століттях. Тоді це збіглося з істотним похолоданням на Землі.

Японські фахівці вважають, що і нинішня поява чотирьох магнітних полюсів на Сонці викличе тимчасове припинення неухильного потепління клімату на нашій планеті.

А ось російські науковці припускають, що новий "малий льодовиковий період" може настати 2014 року. Науковці вважають, що новий льодовиковий період триватиме щонайменше 200 років.

Водночас згідно з дослідженням Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), людству залишилося лише п`ять років для того, щоб запобігти глобальній зміні клімату, пов`язаній з екстремальними погодними явищами.

