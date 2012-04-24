Рецепти для здоров`я шкіри та фігури

Для того, щоб приготувати маску для обличчя, яка очищає, омолоджує і живить шкіру, вам потрібно дві столові ложки пива, дві столові ложки манної крупи, півсклянки молока, одна столова ложка листя молодої кропиви і одна чайна ложка олії.

Зваріть манку в молоці, змішайте її з подрібненим кропив`яним листям, пивом і маслом, накрийте кришкою і залиште настоюватися протягом п`яти хвилин.

Одержану суміш в теплому вигляді накладіть на обличчя і тримайте її тридцять хвилин, після чого змийте теплою водою.

Корінь кропу завдяки своїм сечогінним властивостям виводить з організму шлаки і нормалізує роботу ендокринних залоз. Чудово виводить рідину з тканин береза. Відвар з хвоща тонізує тканини і сприяє схудненню. Прекрасним засобом від целюліту є ванни з рослинними екстрактами.

Для того, щоб приготувати цілющу ванну, візьміть триста грамів трав`яної суміші: лаванда, розмарин, майоран, хвощ, плющ, материнка, шавлія і чебрець.

Всі ці збори можна придбати в аптеці. Весь цей букет трав додайте у ванну.

Приймати її слід протягом п`ятнадцяти хвилин, але не частіше за два рази на тиждень.

Ви доб`єтеся подвійного ефекту, якщо чергуватимете такі ванни з масажем.