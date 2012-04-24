Через які емоції ми набираємо надмірну масу тіла

Якщо ви належите до типу людей, які використовують будь-який привід для того, щоб попоїсти, то вам слід трохи краще контролювати свої емоції. Лють, тривога, смуток, туга, незадоволеність собою, нервозність і навіть радість - все це може бути причиною для атаки на холодильник.

З`їдена шоколадка заглушає негативні емоції, неспокій проходить, але неминуче приводить до проблем з фігурою.

Звичка «заїдати» емоції може перерости в стійку залежність, і ви налягатимете на їжу навіть тоді, коли знаходитеся у хорошому настрої. А це прямий шлях до ожиріння. Після напруженого дня шматок пирога замінює таким людям дозу спиртного. Річ у тому, що сахароза підвищує рівень гормону серотоніна, який відповідає за задоволення і гарний настрій, знижує тугу, нервозність і т.д, пише www.pravda.ru.

«Сладкоголікам» психолог і психотерапевт Ольга Тессарі рекомендує в першу чергу налагодити регулярні фізичні вправи, оскільки вони, крім спалювання калорій, теж виробляють серотонін. Проте не треба забувати і про емоційну сферу. Зверніться до психотерапевта, щоб розібратися, які саме емоції викликають у вас бажання поїсти, цілком імовірно, що їх круг вельми обмежений. Якщо ви вже набрали надмірну вагу, проконсультуйтеся з ендокринологом або дієтологом. Дієти, які обіцяють чудеса схуднення, можуть провокувати негативні емоції і, як наслідок, набір ваги.

Ось емоції, які найчастіше викликають бажання побігти до холодильника:

- труднощі в спілкуванні з іншими людьми

- відчуття, вас не люблять

- фінансові проблеми

- відсутність побутового комфорту

- незадоволення

- розставання

- крах планів

- страх

- туга

- низька самооцінка

- смуток

- самота

- невпевненість

- песимізм

- бідність

Як же з цим боротися?

- вчіться контролювати себе. Ви недавно вже їли і подумуєте знову перекусити, наприклад шоколадом? Відверніться, наприклад, зробіть 10-ти хвилинну зарядку, направлену на проблемні зони. Бажання поїсти може пропасти, якщо немає, з`їжте замість солодкого який-небудь фрукт.

- спробуйте їсти у певний час, ретельно її прожовувавши.

- займіться спортом. Запишіться в групу аеробіки, в басейн і т.д. Крім вирішення проблем з вагою, заняття спортом в групі змінить ваш психологічний стан, з`являться позитивні емоції, нові друзі.

- не ходіть в магазин, переживаючи почуття голоду, інакше ви купите набагато більше продуктів, аніж потрібно.