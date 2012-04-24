Через які емоції ми набираємо надмірну масу тіла
Причина атак на холодильник
Якщо ви належите до типу людей, які використовують будь-який привід для того, щоб попоїсти, то вам слід трохи краще контролювати свої емоції. Лють, тривога, смуток, туга, незадоволеність собою, нервозність і навіть радість - все це може бути причиною для атаки на холодильник.
З`їдена шоколадка заглушає негативні емоції, неспокій проходить, але неминуче приводить до проблем з фігурою.
Звичка «заїдати» емоції може перерости в стійку залежність, і ви налягатимете на їжу навіть тоді, коли знаходитеся у хорошому настрої. А це прямий шлях до ожиріння. Після напруженого дня шматок пирога замінює таким людям дозу спиртного. Річ у тому, що сахароза підвищує рівень гормону серотоніна, який відповідає за задоволення і гарний настрій, знижує тугу, нервозність і т.д, пише www.pravda.ru.
«Сладкоголікам» психолог і психотерапевт Ольга Тессарі рекомендує в першу чергу налагодити регулярні фізичні вправи, оскільки вони, крім спалювання калорій, теж виробляють серотонін. Проте не треба забувати і про емоційну сферу. Зверніться до психотерапевта, щоб розібратися, які саме емоції викликають у вас бажання поїсти, цілком імовірно, що їх круг вельми обмежений. Якщо ви вже набрали надмірну вагу, проконсультуйтеся з ендокринологом або дієтологом. Дієти, які обіцяють чудеса схуднення, можуть провокувати негативні емоції і, як наслідок, набір ваги.
Ось емоції, які найчастіше викликають бажання побігти до холодильника:
- труднощі в спілкуванні з іншими людьми
- відчуття, вас не люблять
- фінансові проблеми
- відсутність побутового комфорту
- незадоволення
- розставання
- крах планів
- страх
- туга
- низька самооцінка
- смуток
- самота
- невпевненість
- песимізм
- бідність
Як же з цим боротися?
- вчіться контролювати себе. Ви недавно вже їли і подумуєте знову перекусити, наприклад шоколадом? Відверніться, наприклад, зробіть 10-ти хвилинну зарядку, направлену на проблемні зони. Бажання поїсти може пропасти, якщо немає, з`їжте замість солодкого який-небудь фрукт.
- спробуйте їсти у певний час, ретельно її прожовувавши.
- займіться спортом. Запишіться в групу аеробіки, в басейн і т.д. Крім вирішення проблем з вагою, заняття спортом в групі змінить ваш психологічний стан, з`являться позитивні емоції, нові друзі.
- не ходіть в магазин, переживаючи почуття голоду, інакше ви купите набагато більше продуктів, аніж потрібно.