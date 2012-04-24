Від перегляду «відвертих сцен» людина сліпне

При прогляданні «відвертих сцен» сексуальні центри тимчасово пригнічують активність зорового аналізатора в мозку.

До такого висновку прийшли дослідники з Університету Гронінгена (Нідерланди).

Як відомо, раніше вже з`являлися дані про те, що еротичні зображення впливають на роботу 17-го поля Бродмана, званого також первинною зоровою корою, але інформація ця була різнорідною і не цілком достовірною. Цього разу голландські дослідники підійшли до справи з більшою грунтовністю.

Для участі в експерименті вони запросили 12 гетеросексуальних жінок сексуально активного віку. Всі вони пройшли через ретельний гормональний аналіз, щоб індивідуальні відмінності в гормональному фоні не позначилися на результатах, повідомляє compulenta.ru.

Як пишуть учені в Journal of Sexual Medicine, тільки найбільш відверті сцени викликали зниження притоку крові до зорових центрів мозку. Схоже зниження активності зорового аналізатора можна побачити, наприклад, коли під час перегляду чого-небудь людину просять пригадати якесь слово або провести арифметичну операцію в думці.

Автори роботи вказали на те, що підвищена активність зорових центрів може супроводжувати тривожний стан: мозок постійно вимагає все більше інформації ззовні, щоб вчасно запобігти небезпеці. В цьому випадку зоровий аналізатор пригнічує сексуальні центри, так що правильно радять сексологи: для хорошого сексу потрібно добре розслабитися - інакше все, що ви запам`ятаєте, це погода за вікном і колір стін, а не те, як і з ким «це» було.

focus.ua