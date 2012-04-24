Надлишок фолієвої кислоти шкодить

Діти, що мають надлишок фолієвої кислоти в крові, схильні до різних кишкових хвороб, вважають учені Каліфорнійського університету. Їх дослідження - привід переглянути норму фолієвої кислоти для дитячого організму.

У новому дослідженні взяли участь діти і підлітки від 6 до 17 років. З`ясувалося, що ті, хто не страждає на захворювання кишечника, мають рівень фолату в крові на 20% нижчий. Запальні процеси в кишечнику є причиною хронічних болів в животі, проносу.

Лікарі констатують, що необхідно контролювати об`єм фолату в організмі дитини. Недолік цієї речовини пов`язаний з порушенням проникнення вітаміну В через кишечник, з неправильною взаємодією лікарських препаратів. Але і надлишок виявився небезпечним для дитини. Учені мають намір продовжувати дослідження.

Джерелом фолієвої кислоти є листяні зелені овочі, шпинат, бобові цитрусові.

likar.info