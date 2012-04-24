Залізо у їжі стримує розумовий розвиток дітей

Дослідники з університету американського штату Мічиган зробили висновок, що залізо, яке додають у дитяче харчування для запобігання анемії у дітей, може призвести до затримки їхнього розумового розвитку.

Як відомо, в США в дитяче харчування зазвичай додають залізо з розрахунку 12 міліграм на літр, у Європі використовують трохи меншу його кількість. Ці заходи вживаються задля того, щоб запобігти залізодефіцитній анемії, яка викликається браком гемоглобіну.

За словами провідного автора дослідження, професора Бетсі Лозоффа з Центру зростання і розвитку людини при університеті Мічигану, нові дані є великою несподіванкою, адже донині вважалося, що проблеми у розвитку дітей можуть виникнути лише за умови нестачі заліза.

Вчені обстежили 494 чилійські дитини. У межах дослідження, дві групи здорових дітей, одна з яких, отримувала 12 міліграм заліза на літр дитячого харчування, а друга - 2,3 міліграма, спостерігалися з півроку до 10 років.

Лозофф повідомляє, що більшість дітей, які отримували харчування з вмістом заліза відповідно до норм, прийнятих у США, не показали низьких результатів. Але все таки 5% піддослідних, у яких у віці шести місяців був високий рівень гемоглобіну, що свідчить про достатній вміст заліза в організмі, показали не дуже добрі результати розумового розвитку.

Автор дослідження повідомляє, що фахівці мають намір і далі вивчати цю проблему. А батькам рекомендують відповідальніше ставитися до вибору їжі для своїх дітей.