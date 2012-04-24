Учені винайшли окуляри для схуднення

Японські учені створили окуляри, які здатні зорово збільшувати або зменшувати кількість їжі, і, таким чином, сприяють схудненню. При цьому пропорції рук і інших предметів в розмірах не міняються.

Автори винаходу – учені з Токійського університету. Випробування окулярів показали, що за їх допомогою люди з`їдають на 9,3% менше печива, якщо збільшити його зображення на 50%. Коли окуляри налаштовували на зменшення порцій на 33%, учасники експерименту з`їдали на 15% більше.

Передбачається, що основними покупцями диво-окулірів стануть жителі західних країн, в яких гостро стоїть проблема ожиріння.

focus.ua