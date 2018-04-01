Соняшник - універсальний лікар

Підвищена втомлюваність, артрит, депресія, порушення кровообігу, випадіння волосся - ці хворобливі стани ніби так різняться між собою, проте один з вирішальних чинників у їх виникненні - нестача піридоксину, або вітаміну В6. Цей вітамін, як доведено дослідженнями останніх десятиріч, має унікальні властивості. Найперше - забезпечує обмін та засвоєння амінокислот (складників білка), жирів та вуглеводів. Адже мало з`їсти щось, треба, щоб ця їжа була засвоєна організмом, дала йому енергію, зміцнила імунний захист. Так от одним з багатих джерел натурального піридоксину є соняшникове насіння.

В українських селах ще десь до середини минулого століття сім`я не вкладалася спати, поки не з`їдять ковшик насіння. І лузали не смажене, як тепер, а висушене поступово, рівномірно, на печі, що сприяло збереженню всіх корисних речовин, яких у соняшнику предостатньо: вітамінів В6, Е, F, А, білків, жирів, органічних кислот та ін.

У наш час, коли збільшилися у понад 70 разів нервові навантаження та стреси, потреба у цих чудодійних зернятках незмірно зросла: вони забезпечують рівномірне постачання клітин глюкозою, що дає організму енергію, заспокоюють нервову систему, сприяють оптимістичному настрою. Крім того, через сучасний характер харчування (вироби з очищеного зерна, солодощі, смажені чи швидкого приготування продукти) людство потерпає від нестачі піридоксину, що є причиною поганого засвоєння їжі, яка стає баластом, і так званих хвороб порушеного обміну речовин.

Отже, соняшникове насіння - це профілактика і лікування таких хвороб: цукровий діабет, гнійничкові захворювання шкіри (зокрема юнацькі вугри), ожиріння, артрити, подагра, суглобовий ревматизм, захворювання нервової системи, невралгічний біль, авітаміноз та ін. (дослідники нараховують їх близько ста).

Бажано вживати сире (сушене) насіння: по 2 ст. л. двічі на день. А ще корисніше проросле (літом воно проростає за добу). Вживати як приправу (смачну!) до сиру, масла, салатів, по 1-2 ст. л. (можна висушити і стерти на порошок).

Крім насіння, в народній медицині здавна використовували всю рослину.

У разі надмірної пітливості, нейродерміту, дерматиту, фурункульозу, проти зубного та головного болю, для поліпшення роботи печінки та нирок помічний настій сухих пелюсток (1 ст. л. залити склянкою окропу, настояти 2 год.), вживати за 3 рази до їди.

Готували настоянку (пелюстки та нижні листки рослини порізати, заповнити банку на чверть, залити доверху горілкою, міцно закрити і настоювати 2 тижні, процідити), вживали по чайній ложці тричі на день за 30 хв. до їди як жарознижувальний засіб, для збудження апетиту, зняття серцевого болю, болю неврологічного походження, шлункових кольок, лікування ревматизму, радикуліту, грипу, катару верхніх дихальних шляхів, фурункульозу, малярії, жовтухи, гіпертонії.

З листя, зібраного на початку цвітіння рослини (залишався черешок не більше як 3 см), готували настій (1 ст. л. заливали склянкою окропу) для зниження температури тіла. Настій з листя соняшнику та сухоцвіту багнового, (1:1), годиться для зниження артеріального тиску (1 ст. л. суміші залити склянкою окропу, настояти годину, процідити, вживати по третині склянки за 20-30 хв. до їди). Настій вживали у разі болю в шлунку.

Стебло рослини (як і молоді квіткові кошики) вживали в їжу та для лікування. Для задавненого сухого кашлю ліки готували так: 2-3 ст. л. серцевини стебла заливали 0,5 л окропу, витримавши на слабкому вогні кілька хвилин, охолоджували, проціджували. Вживали протягом доби за кілька прийомів.

Суміш серцевини та кореня рослини (1:1) - сировина для приготування ліків з метою виведення солей з організму. 5 ст. л. залити 1 л води, довести до кипіння на водяній бані, прокип`ятити 2 хв, настояти до охолодження, процідити. Ця добова доза вживається за 4-5 разів за півгодини до їди. За потреби після 3-4 тижнів лікування зробити перерву на 10-14 днів, курс повторити (сеча спочатку помутніє, що свідчить про виведення шлаків). Ці ліки вживають також у разі проблем із сечовиділенням.

Ольга Пащенко