У Росії вибухнув магістральний газопровід, виникла пожежа

У Росії, під Саратовом, вибухнув магістральний газопровід, виникла пожежа.

Про це УНІАН повідомили в МНС по Саратовській області.

«Сьогодні надійшло повідомлення про факельне горіння з магістрального газопроводу у Федорівському муніципальному районі. Загрози займання населених пунктів немає», - йдеться в повідомленні.

зазначається, що магістральний газопровід належить «ГазпромтрансгазСаратов».

На місці аварії працює ПЧ-62, оперативна група місцевого гарнізону пожежної охорони, аварійні бригади «ГазпромтрансгазСаратов». Проводиться випалювання газу, газ пущено по другій обвідній гілці, відключених споживачів немає.

Загиблих, постраждалих немає. Подальша інформація уточнюється.