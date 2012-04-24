У Росії вибухнув магістральний газопровід, виникла пожежа
14:38, 24 квітня 2012Зарубіжні новини
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Загрози населеним пунктам немає
У Росії, під Саратовом, вибухнув магістральний газопровід, виникла пожежа.
Про це УНІАН повідомили в МНС по Саратовській області.
«Сьогодні надійшло повідомлення про факельне горіння з магістрального газопроводу у Федорівському муніципальному районі. Загрози займання населених пунктів немає», - йдеться в повідомленні.
зазначається, що магістральний газопровід належить «ГазпромтрансгазСаратов».
На місці аварії працює ПЧ-62, оперативна група місцевого гарнізону пожежної охорони, аварійні бригади «ГазпромтрансгазСаратов». Проводиться випалювання газу, газ пущено по другій обвідній гілці, відключених споживачів немає.
Загиблих, постраждалих немає. Подальша інформація уточнюється.
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