У Нью-Йорку звільнили з роботи жінку, яка пожертвувала своєму начальнику нирку для пересадки

У Нью-Йорку жінку, яка пожертвувала своєму начальнику нирку для пересадки, незабаром було звільнено.

Як повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на агентство Reuters, Дебора Стівенс, колишня співробітниця компанії Atlantic Automotive Group, наприкінці 2010 року за домовленістю зі своєю начальницею пожертвувала їй нирку, в пересадці якої та мала потребу.

Однак після операції у Д.Стівенс виникли ускладнення, через що вона часто залишалася на лікарняному, а якість її роботи, на думку адміністрації фірми, погіршилася. 11 квітня цього року Д.Стівенс було звільнено.

Тепер вона судиться з компанією, обвинувачувавши її в дискримінації. Фірма, у свою чергу, заявляє, що колишня співробітниця використовує свій благородний вчинок для підтримки необґрунтованих претензій.