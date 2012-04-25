Формула ідеального сніданку

Неправильний сніданок – причина набору зайвих кілограмів. Про це заявила лікар-ендокринолог, дієтолог і експерт Алла Шиліна під час пресс-завтрака для українських журналістів.

В ході заходу лікарі і фахівці компанії розповіли про результати досліджень у галузі правильного харчування. Фахівці відзначили, що без якісного сніданку неможливо схуднути і контролювати вагу. А відмова від сніданку приводить до швидкої втоми, слабкості, а сильне відчуття голоду провокує на споживання дуже калорійної їжі протягом дня, що формує неправильний режим харчування. Алла Шиліна назвала формулу ідеально збалансованого сніданку. Він включає:

• близько 20 г білка;

• основний набір вітамінів і мінеральних речовин;

• не більше 5 г жиру;

• цінну клітковину;

• воду;

• не перевищує 300-400 ккал.

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