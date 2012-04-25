Формула ідеального сніданку
Мінус 4-7 кг зайвої ваги в рік
Неправильний сніданок – причина набору зайвих кілограмів. Про це заявила лікар-ендокринолог, дієтолог і експерт Алла Шиліна під час пресс-завтрака для українських журналістів.
В ході заходу лікарі і фахівці компанії розповіли про результати досліджень у галузі правильного харчування. Фахівці відзначили, що без якісного сніданку неможливо схуднути і контролювати вагу. А відмова від сніданку приводить до швидкої втоми, слабкості, а сильне відчуття голоду провокує на споживання дуже калорійної їжі протягом дня, що формує неправильний режим харчування. Алла Шиліна назвала формулу ідеально збалансованого сніданку. Він включає:
• близько 20 г білка;
• основний набір вітамінів і мінеральних речовин;
• не більше 5 г жиру;
• цінну клітковину;
• воду;
• не перевищує 300-400 ккал.