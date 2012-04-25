У Білорусі в зоні радіоактивного забруднення - 12,1% населення

У населених пунктах Білорусі, розташованих у зоні радіоактивного забруднення, на 1 січня нинішнього року проживав 1 млн. 141,7 тис. чоловік або 12,1% чисельності населення країни.

Про це УНІАН повідомили у Національному статистичному комітеті Білорусі.

На території Білорусі в зоні радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС розташовано 2 тис. 394 населених пункту або 10,1% всіх населених пунктів країни.

«На забруднених територіях Білорусі проживає 216,9 тис. дітей віком до 18 років або 19% чисельності населення, яке перебуває на забрудненій радіонуклідами території країни», - повідомляє Білстат.

Найбільш постраждалими територіями в результаті катастрофи на ЧАЕС у Білорусі, за даними Білстату, є Гомельська, Брестська і Могильовська області.