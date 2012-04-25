Кохання як психічний розлад: чи варто лікувати

Вчені зробили дивне, але неоднозначне відкриття. Виявляється, почуття кохання у людини виникає за тієї ж схемою, що й хвороба. Причому, психічна. Прояви кохання схожі з ознаками алкогольної або наркотичної залежності. Якщо кохання - це хвороба, то від неї, ймовірно, потрібно лікувати. Або, навпаки, симптоми цього розладу для організму корисні? Про це розповідає психолог Анетта Орлова.

За словами психолога, важливу роль відіграє так званий стиль любові. Для когось важлива сумісність з партнером, розуміння того, що партнер тобі підходить. Хтось любить жертовною любов`ю: тоді партнер займає головне місце в житті люблячого. Є віддана любов, коли партнери прожили разом вже довгий час, пишуть Вести.

Зустрічається і любов-гра. За словами психолога, в цьому випадку у людини - дофамінова залежність. Тому що в стані закоханості у людини в кров викидається гормон дофамін, який піднімає настрій, робить людину більш рухливою, дарує радісний стан.

Крім того, буває і любов-манія. "Цей стиль любові дуже страшний. Людина потрапляє всередину цього маніакального стану закоханості, об`єкт любові ідеалізується, йому присвоюються всілякі достоїнства і постійно хочеться отримати цей об`єкт у своє повне володіння", - розповіла психолог. Ця зацикленість доставляє незручності не тільки об`єкту любові, але і тому, хто схильний до цієї манії.

При цьому, за словами психолога, немає нічого більш заразного, ніж емоції. "Закоханий чоловік, як правило, позитивний. І оточуючим хочеться того ж. Тому буває так, якщо дівчина закохується, її подруга терміново й собі шукає об`єкт кохання", - пояснила вона. Хоча, потреба закохатися пов`язана з багатьма факторами, і якщо вона є, то з великою ймовірністю людина знайде об`єкт любові в своєму оточенні.

"Але найголовніше, звідки береться любов до зовнішнього світу, - це любов до самого себе. Але не егоїстична любов, а прийняття себе таким, який ти є. По-друге, почуття любові повинно дозріти. Це пов`язано з багатьма аспектами. Якщо ти відчуваєш, що ти готовий, це дуже швидко передається. Протилежна стать це відразу зчитує ", - підсумувала Анетта Орлова.