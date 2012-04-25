У Ріо-де-Жанейро оголошено епідемію лихоманки Денге

Незважаючи на всі превентивні заходи влади Ріо-де-Жанейро, епідемія лихоманки Денге таки почалася, повідомляють РИА Новости.

Кількість постраждалих почала стрімко зростати з початку року. Тут, у другому за чисельністю населення бразильському місті і туристичній столиці країни, медики зафіксували понад 50000 фактів зараження лихоманкою. У 12 випадках інфікування закінчилося смертю.

При цьому епідемпоріг - 300 хворих на 100 000 осіб. Денге особливо активізувалася за останні тижні через дощі. У вологому середовищі переносники лихоманки - москіти Aedes Aegypti - відчувають себе дуже добре. Прісна застояна вода є основною умовою розмноження москитів.

Згідно зі статистикою, в 2008 році у Ріо-де-Жанейро лютувала наймасштабніша, за всю історію, епідемія Денге. Тоді з січня по червень захворіли більше 162 000 осіб, а 123 - померли.

Лихоманку Денге завезли до Бразилії вихідці з Азії ще в XIX столітті. Прийнятий у 1950-х роках суворий санітарний режим подолав хворобу. Знову Денге дала про себе знати в 1980-х. Ситуація ускладнюється тим, що й досі медики не розробили вакцину.