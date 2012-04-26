Чому хочеться солоного

Смак, як відомо, річ делікатна. Але чому та сама їжа одній людині здається нормальною, другій - надто солоною, а третій - недосоленою? Однозначної відповіді на це запитання не існує. Оскільки бажання постійно досолювати їжу може бути наслідком різних чинників.

Смак плюс запах

Почуття смаку дуже залежить від почуття нюху, без якого часто складно відрізнити солоне від солодкого, кислого та гіркого. Мабуть, ти неодноразово поставала перед тим, що під час застуди їжа здається несмачною - це пов`язане з тим, що нюх (нюх) ослаблений.

Звичка

Відомий і інший факт - смакові уподобання здебільшого прищеплюються нам з дитинства. Наприклад, мама добре солила їжу і цей стереотип не тільки змушує тебе брати в руки сільничку, а й сам за тебе визначає, де доволі солона їжа, а де прісна. Численні приклади доводять, що будь-якого смакового стереотипу можна позбутися - головне захотіти!

Вчені знають секрет

Дослідники з університету міста Ноттінгем (University of Nottingham) дійшли думки, що бажання «досолювати» їжу виникає тому, що присмак солі починає відчуватися повною мірою тільки через 20 секунд після того, як їжа потрапляє до рота. Багато за цей час уже встигають зробити висновок і досолити страву. Так і виникає ця шкідлива звичка.

А може, до лікаря?

Якщо ж справа не у звичці, а ти однаково дуже хочеш солоного - не поспішай бігти по тест на вагітність. Хоча, звісно, дізнатись правду буде не зайвим. Але, крім материнства, причиною дефіциту солі, може бути зниження імунітету (запалення вогнища інфекції в організмі), а також хвороби сечостатевої системи - цистит, простатит (у чоловіків), запалення придатків. Тож якщо ти вже вкотре відзначаєш, що вся їжа здається тобі недосоленою - обов`язково пройди обстеження у лікаря.

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