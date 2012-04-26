У лікарнях Швейцарії - дефіцит ліків

Як заявив керівник фармацевтичної служби лікарні Лозанського університету Андре Паннатьє, швейцарські лікарні відчувають дефіцит лікарських засобів і це дуже хвилює їхнє керівництво, повідомляє worldradio.ch. За його словами, Китай та Індія виробляють 70-80% активних фармінгридієнтів для виробництва дженериків, пише www.ria-ami.ru. У ряді випадків у цих інгредієнтів виникають проблеми з якістю. Особливо це стосується інгредієнтів для виробництва протипухлинних лікарських препаратів.

Андре Паннатьє зазначив, що в його лікарні відчутний брак близько 15 найменувань ліків, деякі з яких доводиться закуповувати в Німеччині.

В університетській лікарні Женевського університету очікуються поставки приблизно 50 найменувань лікарських препаратів.

