Як почистити шкіру обличчя в домашніх умовах

Гарна шкіра - це мрія будь-якої жінки. Стан шкіри прямо пов`язаний зі здоров`ям внутрішніх органів і правильним доглядом за нею.

Дуже важливий етап догляду за шкірою обличчя – це пілінг.

Для жирної шкіри пілінг потрібен не рідше одного разу на тиждень. Із сухою слід поводитись більш обережно, оскільки занадто часте механічне очищення може травмувати її.

Підібрати засоби для чищення шкіри неважко, адже магазини пропонують величезний асортимент косметичних засобів для пілінгу шкіри обличчя. Однак існують і домашні способи очищення.

Найпростіший рецепт домашнього пілінгу – це суміш вівсяних пластівців із молоком або рослинною олією. Такий склад безпечний навіть для найчутливішої шкіри.

Легкий масаж пластівцями не лише очищає, а й сприяє покращенню кровообігу. Якщо після пілінгу на якийсь час залишити суміш на обличчі, вона виконає функцію маски.

Не менш популярні засоби для очищення шкіри – це фруктові кислоти. Це основа багатьох салонних пілінгів. Але в домашніх умовах ти теж можеш використовувати фруктові кислоти.

Найбільше концентровано вони містяться в ягодах червоної смородини, винограду, цитрусових плодах.

Такий пілінг сприяє відлущуванню омертвілих часток шкіри, робить менш помітними пігментні плями.

Рецепти домашніх скрабів для обличчя

Огірковий скраб. Натри огірок на тертці, а потім змішай з 1 столовою ложкою толокна або пластівців "Геркулес", суміш повинна настоятися протягом 20-25 хвилин. Наноси пілінг легкими круговими рухами протягом семи хвилин. Після процедури вмий обличчя теплою і потім холодною водою.

Кавовий скраб. Тобі знадобиться кавова гуща після випитої кави. Зверни увагу на те, щоб кавова гуща не була зовсім сухою, залиши трохи рідини. У цю суміш необхідно додати олію кедрового горіха, кілька крапель. Нанеси на обличчя суміш і втирай у шкіру круговими рухами протягом 5-7 хвилин.

Йогуртова маска-пілінг по-італійськи. Тобі знадобиться натуральний кислий йогурт і натуральна extra virgin оливкова олія.

Ляж, розслабся і нанеси тонкий шар зеленої оливкової олії на обличчя та шию. А зверху наклади товстий шар звичайного або фруктового йогурту, і дай йому висохнути. Після того, як йогурт висохне, ніжними круговими рухами помасажуй обличчя та шию. Потім вмий обличчя та висуши.

Скраб із меду. Половину столової ложки меду розмішай із половиною чайної ложки крупної столової солі. Можна додати ще 1 чайну ложку кориці або кукурудзяного борошна. Акуратними масажними рухами нанеси масу на обличчя, і через 2 хвилини змий водою кімнатної температури.

Скраб із мигдалю та білої глини. Подрібни кілька ядер мигдального горіха, наприклад, у кавомолці. 1 чайну ложку горіхового борошна розмішай із чайною ложкою білої глини, з такою ж кількістю пластівців "Геркулеса", та зі столовою ложкою тертої маси свіжого огірка. Трохи розбав суміш кип`яченою водою, після чого наклади на обличчя, помасажуй 1-2 хвилини та залиши на 5-7 хвилин. Потім змий маску прохолодною водою.

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