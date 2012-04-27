Звички, які допоможуть стати стрункою

Досить худнути, просто залишайся в формі!

Ті, хто запевняє, що війна не жіноча справа - помиляються. Жінки все своє життя ведуть війну за свою красу. У багатьох випадках поле битви - струнка фігура. Задля неї ми готові морити себе голодом і приймати сумнівні препарати. Але для того, щоб бути стрункою, найкраще постійно дотримуватися простих правил. Тоді екстрені методи схуднення абсолютно не знадобляться.

Очищайся

Хоч як би правильно ти харчувалася, є свята та інші урочистості, які змушують забути про фігуру. Тому кожної осені та весни треба очищати організм. Можна робити це за допомогою спеціальних детокс-дієт. Але щоб не наражати організм на стрес, можна просто пити багато води і трав`яних настоїв. Внести в раціон фрукти, водорості та клітковину. І, звісно, викреслити солодощі, сіль-цукор і алкоголь. П`ятнадцять днів такого харчування дають змогу твоєму організму обновитися, позбувшись шлаків.

М`ясні вікенди

Залиши м`ясні страви на вихідні, в літню пору це прекрасна нагода покуштувати м`ясо так, як його готували наші предки - на вугіллі. А в будні дні джерелом білка нехай будуть яйця, тофу, бобові й, особливо, риба - щонайменше тричі на тиждень.

Заміняй

Скорочуй кількість солі, заміняючи її спеціями, лимоном і свіжою зеленню. Коричневий цукор і мед нехай стануть на місце звичного білого цукру. А молоко найкраще замінити на рослинне: рисове, мигдальне, вівсяне, соєве. Вони не викликають алергії та сприяють травленню.

Більше овочів

Струнка фігура немислима без овочів. І щоб завжди бути у формі, тобі доведеться подружитися з ними назавжди. Їж якнайбільше салатів зі свіжих овочів, на вечерю овочі можна запікати на грилі, варити і, зрештою, обсмажувати на оливковій олії. Особливу увагу зверни на броколі - дієтологи цінують її за антиоксидантні властивості та рекомендують вживати для профілактики раку.

Білки на сніданок

Щоб бути ситою й сповненою енергії з самого ранку їж на сніданок яйця, шинку, сир, копчений лосось, індичку.

Правильні жири

Для профілактики серцево-судинних захворювань, і, безумовно, щоб уникнути зайвих кілограмів, обов`язково вживай правильні жири: необсмажені горіхи, насіння льону, авокадо, жирну рибу, оливкову та кунжутну олію.

Маленькі радості

Іноді дозволяй собі солодке, зокрема десерти, які багаті горіхами та шоколадом. Останній, як відомо, не лише хороший антиоксидант, а й піднімає настрій і змушує мозок краще працювати.

Рухайся

Правильне харчування ніколи не надасть твоїм м`язам гарної форми. Тож будь-які фізичні вправи - це наше все, вибір, на щастя, величезний. Маніпуляції з м`язами прискорюють обмін речовин і в комплексі з перерахованими вище пунктами зроблять тебе здоровою та стрункою.

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