Щогодини випивайте склянку води

Вода – ліки від усіх хвороб. Так вважає лучанка Ірина Нагорна. За допомогою води вона лікує гастрит, застуду, виводить з організму шлаки.

"Треба просто навчитися використовувати воду у лікувальних цілях, – каже Ірина. – Коли відчуваєте нудоту чи легке запаморочення, випийте склянку холодної води. Пийте повільно, малими ковтками, при цьому робіть глибокі вдихи і видихи".

Пийте стільки води, скільки потребує ваш організм. Для організму корисна тільки чиста вода. Вода з-під крану такою не є, бо її хлорують.

"Коли виснажилися, протягом трьох годин випийте дві літри негазованої мінеральної води. Наступні кілька днів пийте неменше 3 літрів води".

Для покращення роботи кишечника треба на ніч залишити склянку води за кімнатної температури. Вранці натщесерце випийте цю воду малими ковтками. У такий спосіб можна вилікувати гастрит.

"Також можна протягом доби очистити організм від шлаків, - Ірина наливає у склянку 200 грамів води. - Починаючи з 8 ранку, щогодини випивайте склянку негазованої мінеральної води. Щоб вилікувати застуду, ми п`ємо чаї та робимо гарячу ванну для ніг. Достатньо вкинути у ванну дрібку морської або кухонної солі. У такій ванночці ноги протримайте 15 хвилин. Потім витріть насухо і ляжте спати. Наранок прокинетеся здоровими".

Будьте обережні, купуючи мінеральну воду. У магазинах та аптеках є багато штучно мінералізованої води.

"Тобто спочатку добуту з надр воду очищають, а потім насичують солями. Вона начебто нешкідлива, але й користі від неї ніякої. Найкориснішою для людини є вода з місцевості, де вона народилася чи мешкає протягом тривалого часу. Колодязь у вашому дворі є джерелом мінеральної води. Щоб упевнитися, що ця вода нешкідлива, здайте її на аналізи", - каже Ірина Нагорна.

gazeta.ua