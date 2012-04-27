У рисовій дитячій каші виявили небезпечного збудника

У Білорусі з роздрібної торгівлі вилучатиметься ізраїльська рисова каша для дітей, в якій виявлено збудник харчових токсикоінфекцій.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві торгівлі Білорусі.

«У разі надходження в роздрібну мережу низки товарів, які можуть являти небезпеку для життя, здоров`я, спадковості, майна споживача й навколишнього середовища, вони вилучатимуться», - йдеться в повідомленні Мінторгівлі Білорусі.

Як зазначають у міністерстві, згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини Російської Федерації, в рисовій каші (безмолочній, розчинній) для харчування дітей із 4-х місяців під торговою маркою Remedia виявлено бактерії Enterobacter (Cronobacter) sakazakii (виробник – Galam Pagingag Ricultural Cooperativ Esociety ltd, Ізраїль).

«Враховуючи, що поставки зазначеної продукції здійснювалися російською організацією, є велика вірогідність знаходження продукції в обороті й на території Білорусі», - підкреслили в Мінторзі Білорусі.

Там зазначили, що «Білоруський державний інститут метрології» (БілДІМ) скасував дію сертифікату відповідності на цю продукцію.

Окрім цього, в Мінторзі Білорусі повідомили, що БілДІМ також скасував дію сертифікатів відповідності на 74 найменування чаю, виробленого німецькою компанією "Winckler GmbH, Tee und Kaffe und Konfektionierung". Підстава: невиконання німецькою компанією угоди із сертифікації.

Довідка УНІАН. Enterobacter (Cronobacter) sakazakii є збудниками харчових токсикоінфекцій у дітей раннього віку. Клінічні прояви характеризуються наявністю септичних інфекцій (менінгіт, сепсис) і некротизуючого ентероколіту в дітей першого року життя, в першу чергу недоношених, новонароджених із низькою масою тіла або імунокомпромісних. Летальний результат становить 33%, а за деякими даними у дітей до 1 року - від 40 до 80%.