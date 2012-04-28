Інтернет - ліки від недоумства

Інтернет може стати панацеєю від старечого недоумства і раннього старіння, виявили учені із США.

Дослідники з Каліфорнійського університету провели експеримент за участю літніх людей, яких розділили на дві групи. Протягом місяця одна група учасників повинна була читати книги, а друга – освоювати віртуальний простір. В ході експерименту лікарі спостерігали за добровольцями і знімали показники електоенцефалограм.

Виявлено, що робота в інтернеті стимулює роботу ділянок мозку, які відповідають за пам`ять, мову, зір, уяву, краще, ніж читання книг. Активізація роботи мозку уповільнює негативні процеси, які пов`язані зі старінням і ведуть до погіршення пам`яті.

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