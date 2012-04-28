Замінники цукру викликають рак

Штучні підсолоджувачі підвищують ризик розвитку раку, виявили італійські учені.

Фахівці з інституту Рамаццині в Болоньї провели експеримент на гризунах, які вживали різні види підсолоджувачів. В результаті ризик розвитку різних видів раку у мишей зріс в 2 рази. Речовини, що містяться в замінниках цукру, провокують збільшення печінки, пухлини легенів, а також впливають на щитовидку, показали дослідження на тваринах інших видів.

У великих кількостях будь-які підсолоджувачі стають небезпечними, попереджають автори дослідження. Вони рекомендують задовольняти потребу організму в солодощах за допомогою натуральних замінників цукру, наприклад, сухофруктів.

likar.info