Чим корисна молода кропива?

Найкраще споживати листя молодої крописи у квітні та на початку травня. Молода кропива особливо корисна, бо її свіже листя має найбільше корисних речовин. Влітку кропива теж корисна, але має вже менше цілющих властивостей. Кропива багата на магній, калій, хром. Чай зі свіжого листя кропиви можна пити й вагітним. Навар зі свіжої кропиви у кінці квітня прекрасне джерело вітамінів, - розповідає столичний фітотерапевт Світлана Завальська, 56 років.

Молода кропива - добрий засіб для імунітету. Навесні, коли організм потребує захисту, вона дуже допомагає, адже містить вітаміни А,С. Причому вітаміну С у кропиві удвічі більше, ніж у ягодах чорної смородини та апельсинах. Добре допомагає при профілактиці застуди й запалення легень. Але треба пам`ятати, що кропива посилює згортуваність крові. Тому її не варто вживати хворим на гіпертонію і атеросклероз.

Вітамінний чай із кропиви для профілактики застуди приготувати дуже легко. Для 4 порцій беруть 3 столові ложки свіжого або сушеного листя кропиви і 4 столові ложки сушених плодів горобини. Кладуть у каструлю, заливають 500 грамами води. Коли суміш закипіла, варять ще 10 хвилин. Далі настоюють 3 години у кімнатній температурі. Посудину при цьому щільно закривають. П`ють 1-2 рази на день перед їжею. Такий чай також допомагає укріпити серце.

Настоянка із кропиви покращує колір обличчя, прискорює обмінні процеси. Для настоянки беруть 20 свіжих або 10 сухих листків кропиви на склянку окропу. Настоюють 10 хвилин. Приймають охолодженим по півсклянки два рази на добу. Засіб стане кориснішим і смачнішим, якщо у нього додати кілька ложок соку моркви, лимону чи буряку.

gazeta.ua