Продано останній лист керівника оркестру «Титаніка»
11:04, 28 квітня 2012Зарубіжні новини
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Грав - коли всі тонули
Останній лист керівника оркестру корабля «Титанік» пішов з молотка в Британії.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», місцева преса пише, що ціна цього лота перевищила 150 тисяч доларів.
Автор послання – скрипаль Уоллес Хартлі – прославився тим, що попросив музикантів свого невеликого оркестру грати музику на палубі, поки судно занурювалося під воду. Таким чином він намагався заспокоїти пасажирів. Лист скрипаль відправив з ірландського порту за чотири дні до катастрофи в Атлантиці. Вона забрала життя 1.5 тисячі пасажирів і самого У.Хартлі.
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