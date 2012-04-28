Іноземців немає серед постраждалих у Дніпропетровську

За попередньою інформацією, внаслідок чотирьох вибухів, які пролунали в Дніпропетровську, громадяни іноземних держав не постраждали.

Про це повідомляє прес-служба МНС України.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждали 29 осіб.

За фактами вибухів прокурор Дніпропетровської області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).