Іноземців немає серед постраждалих у Дніпропетровську
11:12, 28 квітня 2012Зарубіжні новини
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Повідомляє прес-служба МНС
За попередньою інформацією, внаслідок чотирьох вибухів, які пролунали в Дніпропетровську, громадяни іноземних держав не постраждали.
Про це повідомляє прес-служба МНС України.
Як повідомляв УНІАН, у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждали 29 осіб.
За фактами вибухів прокурор Дніпропетровської області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
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