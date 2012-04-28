4 продукти, необхідні жінці

Щоб бути красивою та стрункою - треба насамперед бути здоровою, і правильне харчування з легкістю може в цьому допомогти. Головне внести в раціон продукти, що містять основні поживні речовини: залізо, кальцій, магній, фолієву кислоту, вітамін D і омега-3 жирні кислоти.

1. Броколі

Що містить: фолієву кислоту, вітаміни С, К, Е і А, марганець, триптофан, калій, кальцій, залізо, цинк, фосфор, магній, вітаміни групи В, білок.

Для чого необхідна: запобігає раку молочної залози, раку шийки матки та раку яєчників. У вагітних жінок сприяє нормальному розвитку плода. Запобігає депресії або покращує симптоми вже наявної.

Як готувати: найкраще броколі варити, поливай її лимонним соком і оливковою олією, можна також додати трохи морської солі.

2. Цибуля

Що містить: хром, марганець, калій, триптофан, фолієву кислоту, вітамін С і В6.

Для чого необхідна: доречна у боротьбі проти раку, артриту, а також допомагає боротися з інфекціями, застудою, лихоманкою й астмою. Запобігає закрепам, підсилює кровообіг, покращує здоров`я шлунково-кишкового тракту, сприяє здоров`ю серця, і, як вважається, допомагає знизити кров`яний тиск і рівень тригліцеридів. На 25% знижує ризик раку молочної залози та на 73% - ризик раку яєчників. Крім того, сприяє запобіганню остеопорозу, до якого більше схильні жінки, зокрема після менопаузи.

Як готувати: найкраще додавати свіжу цибулю в салати та сендвічі, а також запікати на грилі.

3. Боби

Що містить: фолієву кислоту, клітковину, триптофан, білки, залізо, магній, і калій.

Для чого необхідні: Зменшують ризик розвитку діабету, раку молочної залози та понижують тиск. Регулюють травлення, знижують рівень «поганого» холестерину. Запобігають остеопорозу в жінок і появі каменів у нирках. Відіграють роль в ослабленні приливів під час менопаузи. Крім цього, бобові регулюють апетит, покращують сон і підвищують настрій.

Як готувати: бобові вигідно додавати в супи, готувати рагу, консервовану квасолю і горох цілком можна вживати в їжу, попередньо промивши в друшляку.

4. Дикий лосось

Що містить: омега-3 жирні кислоти, вітамін D і залізо, кальцій.

Для чого необхідний: Сприяє нормальному росту кісток, допомагає запобігти остеопорозу, розвитку розсіяного склерозу та депресії. Зменшує ризик інсульту, знижує артеріальний тиск і рівень «поганого» холестерину.

Як готувати: свіжий лосось добре додавати в салати та сендвічі, запікати в духовці та на грилі.

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