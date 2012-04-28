Визначаємо самопочуття за нігтями

Спробуємо розібратися, як здоров`я всього організму відбивається на зовнішньому вигляді нігтів. На їхньому стані позначається гіповітаміноз: від нестачі вітамінів A, E, C нігті починають розшаровуватися і ламатися. Втім, цьому може бути декілька причин: брак заліза, цинку, селену або кальцію; дії агресивних мийних засобів; тривале перебування у вологому середовищі.

Крім того, гіповітаміноз може спровокувати появу коричневих плямочок на поверхні нігтів, чому, може сприяти нестача фолієвої кислоти.

Поява подовжніх борозд на нігтях свідчить про наявність в організмі осередка хронічного запалення, а також про серйозний брак білка. Поперечні борозни часто з`являються унаслідок інфекційного захворювання, або важкого стресу (наприклад, перенесеної операції або тривалої дієти).

Часто на нігтях з`являються множинні білі крапки – ознака нестачі цинку або зайвого вмісту цукру в крові. Якщо вони довго не проходять, слід звернути увагу на стан серцево-судинної системи.

Зміна кольору нігтів - серйозна діагностична ознака, за умови, що вона не викликана курінням або використанням темного лаку без основи під лак. Пожовтіння може свідчити про захворювання печінки і жовчного міхура, а потемніння і розм`якшення нігтьової пластини – показник анемії і порушення кровопостачання кінчиків пальців.

