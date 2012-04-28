Готуємо ніжки до літа

Літо - сезон міні-спідниць і босоніжок. Тому, саме час готувати до них свої ніжки. Спеціальні ванни і інші нехитрі процедури легко і приємно робити удома. Для приготування ванни буде потрібна тепла вода, в яку можна додати морську сіль і декілька крапель ефірних масел.

Наприклад, масла цитрусових мають ранозагоювальну дію, лаванда – охолоджує. Через 15-20 хвилин робиться пілінг, а проблемні місця стопи обробляються пемзою. На витерті сухим рушником ноги масажними рухами наноситься крем. Усунути неприємний запах допомагає крем-дезодорант або дезодорант. Після такої процедури рекомендується трохи відпочити і випити чашку трав`яного чаю.

Народна косметологія пропонує приготувати ванну так: у миску з теплою водою додати склянку жирного молока, зробити пілінг морською сіллю, а після того, як ноги висохнуть, протерти їх скибочкою лимона.

Можна позбавлятися від тріщин за допомогою кашки сирої цибулі. Необхідно обкласти ступні ніг цим ароматним засобом, обмотати їх поліетиленом, одягти бавовняні шкарпетки і лягти спати. Вранці сполоснути ноги прохолодною водою, злегка підкисленою оцтом, потерти проблемні місця пемзою і нанести живильний крем. Дві-три не дуже комфортні ночі приведуть ноги в порядок.

Освіжаючі ванни для ніг

1. Розчинити в тазі з водою 200 г морської солі, додати настій ромашки, шавлії, м’яти. Тривалість процедури 10 хв.

2. У теплу воду додати 3 краплі ефірного масла лаванди. Така ванна знімає втому і попереджає появу поту і неприємного запаху.

3. 20 лаврових листочків залити 3 л кип`ятку, настоювати 20 хвилин. Тривалість процедури 15 хвилин.

4. 3 столових ложок шавлії, м’яти, кропиви залити 1 л кип`ятку. Настоювати 30-40 хвилин, процідити. Тривалість процедури 15 хвилин.

5. У теплу воду додати скибочки лимона або лайма, 4-5 крапель ефірного масла лайма. Тривалість процедури 20 хвилин.

Скраб для ніг

2 столових ложки меду, 3 столових ложок солі або цукру, 1 чайна ложка куркуми.

