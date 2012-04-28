Дорослим молоко протипоказане?

Існує міф про те, що дорослим людям протипоказано вживання молока і молочних продуктів. А виник цей міф на підставі спостережень учених-біологів за тваринами в живій природі, там справді присутній той факт, що дорослі особини дійсно не харчуються молоком. Та що там говорити про дику природу, будь-який ссавець втрачає здатність до переварювання молока матері, як тільки починає підростати, і воно перестає бути для нього єдиним джерелом живлення.

В організмі людини також мають місце подібні процеси, вже з дитячого віку поступово втрачається фермент, який відповідає за переробку молочного цукру, – лактози, і носить він схожу назву – лактаза.

В цьому випадку можливі такі неприємності, як відчуття дискомфорту, здуття живота і діарея. Але, ще з давніх часів, організм людини почав адаптацію до споживання молочних продуктів і в більш старшому віці. Сьогодні дефіцит лактази в організмі спостерігається в п’ятдесяти відсотках випадків, серед людей в усьому світі, але інші п`ятдесят відсотків вживають молоко цілком спокійно.

І навіть ті представники дорослого населення, які не можуть вживати молоко в чистому вигляді, можуть спокійно замінювати його сметаною, йогуртом, кефіром, ряжанкою і т.д., а також, не повинні відмовляються від сиру.

Це пов’язане з тим, що в кисломолочних продуктах відбувається часткове руйнування молочного цукру. Якщо ж ваше бажання попити свіжого незбираного молока досить сильне, то вам можна скористатися лактазою у вигляді медичного препарату, який що продається в аптеці, і вона замінить фермент, якого бракує.

З цієї причини, в якому б віці ви не були, у вас немає вагомих причин уникати вживання молока і молочних продуктів, оскільки саме вони є дуже цінними джерелами речовин, котрі так необхідні для здоров`я організму.

Адже це прекрасне джерело вітамінів, білка, мінералів, і інших компонентів, які забезпечують наявність у нас нормальної кишкової мікрофлори.