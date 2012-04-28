Цілющі чаї для міцного здоров я

Почався дачний час, отже, можна сміливо переходити на цілющий чай, який перевірений часом, тим паче, що сировина для цього знаходиться, як мовиться, у вас під рукою.

А як добре насолоджуватися смакам такого чаю після відвідин лазні, адже він тільки додасть здоров`я і поліпшать настрій.

Ми запропонуємо три варіанти, які ви можете приготувати, знаходячись на дачі.

Один з них носить відповідну назву «Дачний».

Вам потрібно узяти по одній чайній ложці чорного і зеленого чаю, туди ж додайте по кілька листів лимонника, м’яти, меліси, листя вишні і, обов’язково, листочків смородини.

Весь збір залийте кип`ятком і дайте трохи настоятися.

Такий чай добре пити в лазні, але не більше однієї-двох чашок, щоб в організм не поступала велика кількість води.

Чай «Запашний».

Візьміть один-два бутони гвоздики або ж шматочок імбирного кореня, 0,5 чайної ложки тмину, кориці, м’яти і два лаврові листи, залийте суміш пів-літром окропу.

Закип`ятіть суміш протягом тридцяти хвилин, додайте в заварник небагато сухої заварки і настоюйте протягом п`яти хвилин.

Такий чай добре пити з медом.

Чай бузиновий

Якщо ви любителі російську лазню, то вам припаде до душі чай з такої травички, як бузина чорна, точніше, з її квіток.

Такий чай має хорошу потогінну, сечогінну, дезинфікуючу, бактерицидну дію.

Якщо ж такий чай приготувати в суміші з вересом, то в результаті ви одержите прекрасний урологічний засіб.

Спочатку вам слід прокип`ятити брусничний лист протягом п`яти хвилин, а коли відвар почне охолодати, додайте решту трав.

Якщо ж до квіток бузини чорної ви додасте липовий цвіт, материнку і ромашку, то такий чай буде корисним при захворюваннях дихальної системи.