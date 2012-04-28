Біль у спині терпіти не варто

Літо – це пора не тільки відпусток, але і роботи на дачі. А дача у свою чергу – це і розтягування, і удари. Якщо ви потягнули спину, то зовсім не потрібно терпіти біль, а діяти.

Для того, щоб справитися із нападом болю слід прикласти лід. Це не тільки допоможе зняти набряк, але і зменшить розтягування м`язів спини. Щоб позбавитися болю зробіть такий масаж: потрібно прикласти до хворого місця пакет з кубиками льоду і протягом семи-восьми хвилин масажувати його. Процедуру необхідно робити протягом одного – двох днів.

Після такого холодного лікування час перейти на лікування теплом. На третій день після розтягування візьміть миску з гарячою водою, намочіть в ньому м`який рушник. Ляжте на живіт, під стегна і гомілки покладіть подушки, а рушник розстеліть на ушкодженому місці спини. Поверх рушника слід покласти поліетиленову плівку і електрогрілку.

Слід також відзначити, що у будь-якому випадку необхідно звернутися по допомогу до лікаря. Тим більше, якщо біль не проходить.